Tyrolienne entre Gatineau et Ottawa: le projet reporté à 2021

Il faudra finalement attendre au printemps 2021 avant de pouvoir s'élancer sur une tyrolienne entre Gatineau et Ottawa.

Le projet Interzip Rogers est repoussé d'un an en raison des risques liés de la pandémie de COVID-19.

« La santé et la sécurité de la population demeurent notre priorité absolue. Interzip Rogers est un projet qui créera une immense fierté pour Gatineau et Ottawa. Dans les circonstances actuelles, il nous est impossible de garantir un lancement et une expérience à la hauteur des attentes des visiteurs. C’est pourquoi nous souhaitons ouvrir le pus tôt possible au printemps 2021. »

- Alex Van Dieren, coprésident d’Orkestra