Un 1er budget en pandémie pour le gouvernement Trudeau

Pour aider les familles, un programme pancanadien de garderies sera créé avec des places à 10$ par jour, sauf au Québec où un système est déjà en place. La province devrait recevoir une compensation, mais elle devra être négociée avec le fédéral.

Les fumeurs seront davantage taxés. Il leur en coûtera 4$ de plus par cartouche de 200 cigarettes.

Un fumeur moyen dépense annuellement un peu plus de 3 000$ en cigarettes. Sa facture devrait ainsi grimper d'environ 100$.

Pour les vapoteurs, une hausse de taxes est prévue dès 2022.

Le gouvernement Trudeau cible aussi les plus riches de la société avec une nouvelle taxe de luxe qui s'appliquera entre autres sur les voitures et avions privés de plus de 100 000 $ et les bateaux de plus de 250 000 $, ainsi que sur les biens immobiliers résidentiels vacants appartenant à des étrangers.

«Si vous avez été assez chanceux, assez intelligent ou assez travaillant pour vous permettre de dépenser (...) félicitations! Et merci de partager un peu de cette bonne fortune pour aider à réparer les blessures causées par la COVID et à investir dans notre prospérité collective future.» -Chrystia Freeland, ministre des Finances du Canada

Les géants du web, comme Netflix et Amazon, seront aussi davantage taxés.

Ottawa va verser 500$ aux personnes âgées de 75 ans et plus, qui sont bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse, en août prochain.

Le déficit s'établira à 154,7 milliards de dollars en 2021-2022. Le retour à l'équilibre budgétaire n'est pas dans les plans du gouvernement Trudeau.

En collaboration avec Marie-Pier Boucher, journaliste Noovo Info