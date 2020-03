Un 2e employé de l'Hôpital de Hull atteint du coronavirus

Un 2e employé de l'Hôpital de Hull est atteint du coronavirus.

Le CISSSO a confirmé la nouvelle cet après-midi ajoutant que 11 autres employés de l'hôpital ont été également placés en isolement pour éviter les risques de propagation.

La direction de la Santé publique tente présentement de retracer tous les contacts de ces deux employés.

C'est la procédure normale pour quiconque est testé positif à la Covid-19.

Les usagers, les membres de leur famille et les autres travailleurs de la santé qui auraient pu avoir été en contact avec eux seront avisés de la situation.

« Je suis très concernée par ce que vivent les employés atteints et en isolement. Leur bien-être et leur santé me tiennent à coeur comme tous les employés du CISSS de l’Outaouais. Je tiens à remercier chacun d’entre eux d’être là et je tiens à les assurer que leur protection reste ma priorité. »

Josée Fillion, présidente-directrice générale du CISSS de l’Outaouais