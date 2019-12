Un 6e lien toujours dans les plans du gouvernement Trudeau

Le gouvernement Trudeau a toujours l'intention de doter les automobilistes de la région d'un sixième lien entre Gatineau et Ottawa.

Dans sa lettre de mandat, le premier ministre demande à la nouvelle ministre des Services publics et de l'Approvisionnement de répondre au besoin confirmé d'un point de passage supplémentaire au moyen d'un plan intégré de longue durée.

« Continuer d’améliorer les points de passage dans la région de la capitale nationale, aller de l’avant avec les engagements pris dans le budget de 2019 en vue de remplacer le pont Alexandra, répondre au besoin confirmé d’un point de passage supplémentaire dans la région de la capitale nationale au moyen d’un plan intégré de longue durée sur les points de passage interprovinciaux dirigé par la CCN, et investir pour remettre en état et entretenir les points de passage, dont les ponts des Chaudières et Macdonald-Cartier. »

- Extrait de la lettre de mandat de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement