Un accident à Cantley cause un important bouchon de circulation

Un accident sur la montée de la Source à Cantley a compliqué le retour à la maison de nombreux automobilistes cet après-midi.

Vers 15h20, le conducteur d'une rétrocaveuse s'est tassé dans l'accotement pour éviter qu'un véhicule, qui le dépassait dans une courbe, fasse un face-à-face avec un véhicule venant en sens inverse.

L'accotement n'était pas assez solide pour supporter le poids lourd, qui a basculé dans le fossé.

Heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé.

« La rétrocaveuse a été remise sur ses roues, mais ne peut circuler. La circulation sera donc compromise le temps qu'une plateforme vienne la récupérer. Les efforts sont concentrés pour faciliter la circulation direction nord et permettre au citoyen de retourner à la maison. Toutefois, la circulation direction sud sera encore perturbée pour un minimum d'une heure. Des chemins alternatifs sont possibles via Bouchette et Ste-Élisabeth. »

Service de police de la MRC des Collines