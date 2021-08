Les policiers d'Ottawa recherchent des témoins d'une fusillade qui a fait un blessé lundi soir.

Un adolescent de 15 ans a été atteint par balle vers 23h15 sur l'avenue Caldwell, dans le secteur Carlington.

Il a été transporté à l'hôpital, où sa vie ne serait heureusement pas en danger.

On ne rapporte aucune arrestation à ce stade-ci.

On ne connait pas non plus les circonstances qui ont mené à cette fusillade.