Un adolescent de 15 ans disparu à Ottawa

Les policiers d'Ottawa vous demandent d'ouvrir l'oeil afin de les aider à retrouver Lucas Chenier, un adolescent de 15 ans qui manque à l'appel depuis plus d'une semaine.

Il a été vu pour la dernière fois le 20 mars à sa résidence de la rue Sorento, dans le secteur Barrhaven.

Selon les policiers, l'adolescent pourrait se trouver n'importe où en Ontario et se déplacerait en faisant du pouce.

Les policiers le décrivent comme un jeune homme blanc, mesurant 183 cm et pesant 91 kg. Il a les cheveux courts châtain foncé/noir et porte des lunettes à monture noire.

Il a été vu pour la dernière fois portant une veste d'hiver noire et grise, un pantalon de jogging Adidas noir, un chandail à capuchon gris ou noir et des chaussures de course Nike noires et blanches. Il est également connu pour porter un sac à dos bleu vif.