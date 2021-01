Un avocat gatinois conteste le couvre-feu

Un avocat de Gatineau conteste devant les tribunaux une partie du couvre-feu imposé par le gouvernement Legault depuis plus d'une semaine.

Selon LeDroit, Me William Desrochers demande à la Cour supérieure le droit de marcher et courir à l'extérieur ou circuler en voiture entre 20h et 5h du matin.

Il considère que le couvre-feu porte atteinte à son droit fondamental à la liberté.

L'avocat réclame aussi la permission de faire toute activité qui n'implique aucun contact physique avec des personnes vivant dans une autre unité d'habitation, ni aucun toucher avec une surface ou un objet potentiellement contaminé.

Selon un sondage Léger mené en collaboration avec l'Association d'études canadiennes, 74% des Québécois sont d'accord avec le couvre-feu par le gouvernement Legault, mais 32% pensent que ça ne produira pas l'effet attendu.

Les 18 à 34 ans sont ceux qui s'opposent le plus à cette mesure.

Au cours de la dernière semaine, plus d'une soixantaine de constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu ont été émis à Gatineau.

Au Québec, près de 1500 personnes ont été mises à l'amende.