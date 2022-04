Un baccalauréat en sciences infirmières bientôt offert à La Cité

Un nouveau baccalauréat en sciences infirmières sera bientôt offert au collège La Cité d'Ottawa.

L'établissement vient d'obtenir le feu vert des autorités provinciales pour offrir le programme de façon autonome, alors qu'il était déjà offert en partenariat avec l'Université d'Ottawa.

Le collège espère former une première cohorte d'une cinquantaine d'étudiants pour l'automne 2023.

Les premiers finissants recevront leur diplôme en 2027.

« La Cité se réjouit d’offrir ce nouveau baccalauréat en sciences infirmières en français afin de former une relève francophone hautement qualifiée dans le domaine de la santé. C’est aussi l’occasion pour nos étudiants de poursuivre des études postsecondaires en soins infirmiers au sein même de la communauté et de vivre des expériences d’apprentissage authentique grâce à nos installations à la fine pointe de la technologie. Les activités et les expériences d’apprentissage immersives uniques proposées par le Collège leur permettront de développer leur autonomie et leur leadership afin de contribuer à l’amélioration continue de la santé des patients et de leur offrir des soins infirmiers professionnels et sécuritaires. »

- Lise Bourgeois, présidente-directrice générale de La Cité