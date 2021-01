Un Bal de neige virtuel et sans Domaine des flocons

La COVID-19 perturbe la tenue d'un autre événement d'envergure dans la région de Gatineau-Ottawa.

Patrimoine canadien confirme que Bal de neige sera présenté en mode virtuel cet hiver en raison de la pandémie.

Il n'y aura pas de Domaine des flocons au parc Jacques-Cartier à Gatineau.

Toutefois, des activités seront proposées en ligne, comme une chasse au trésor et un tutoriel de sculpture de neige.

« Alors que nous traversons collectivement une période sans précédent et que le besoin de partager des expériences positives se fait sentir plus que jamais, le Bal de Neige arrive comme une vague de chaleur au cœur de l’hiver canadien. D’un bout à l’autre du Canada, célébrons la diversité culturelle et artistique qui fait la richesse de notre pays. Que ce soit en jouant dehors ou en participant aux activités virtuelles bien au chaud à l’intérieur, je vous invite à célébrer l’hiver à la manière du Bal de Neige! »

Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien