Un blessé dans un incendie à Gatineau

Une personne a été blessée dans l'incendie d'un immeuble à logements de la rue Richelieu, dans le secteur de Hull, hier soir.

Les flammes ont pris naissance vers 20h15 au premier étage de l'immeuble.

C'est un résident du 2e étage qui alerté les occupants.

Les pompiers sont rapidement intervenus, de sorte que les dommages sont limités à environ 102 000$.

On ne connait pas encore la gravité des blessures subie par la personne blessée.

La cause de l'incendie n'a pas non plus été dévoilée.