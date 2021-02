Un camion semi-remorque a fait une importante sortie de route aujourd'hui dans le secteur Farrellton à La Pêche.

Le camion s'est renversé à la sortie d'une courbe et a perdu son chargement qui, lui, a terminé sa course sur la chaussée et dans une résidence.

Trois personnes se trouvaient à l'intérieur, mais heureusement personne n'a été blessé.