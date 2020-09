Un cas de COVID-19 à l'École secondaire de l'Île

Un cas de COVID-19 a été confirmé au sein du personnel de l'École secondaire de l'Île, dans le secteur de Hull.

La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des élèves peut continuer à fréquenter l'école, le risque de transmission étant faible selon une lettre envoyée aux parents.

« La Santé publique a précisé, après évaluation, qu’en raison du faible risque de contamination, l’ensemble des élèves peuvent continuer à fréquenter l’école. Soyez assurés que le protocole du CSSPO a été appliqué rigoureusement; le membre du personnel infecté a été retiré de l’école et l’ensemble des lieux, des objets et des surfaces ayant été en contact avec cette personne ont été désinfectés. La santé et la sécurité des élèves et du personnel sont prioritaires, c’est pourquoi nous accordons une grande importance au respect des consignes. Les mesures d’hygiène et de distanciation sont observées en tout temps. »

- Nadine Peterson, directrice générale du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais