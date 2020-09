Un cas de COVID-19 dans un McDonald's de Gatineau

Le restaurant McDonald's du boulevard des Grives, dans le secteur du Plateau à Gatineau, a dû être fermé temporairement hier après la découverte d'un cas présumé de COVID-19 chez un employé.

La direction en a été informée hier, mais le dernier quart de travail de cet employé était le 26 août de 11h à 15h30.

« Par mesure d'extrême prudence, la décision a été prise de fermer immédiatement le restaurant pour qu'y soient effectués un nettoyage et un assainissement en profondeur par une tierce partie certifiée. Nous travaillons à assurer la réouverture le plus rapidement et le plus sécuritairement possible et nous sommes résolus à faire notre part pour aider les collectivités. »

- McDonald's Canada