Un chef pâtissier de Gatineau finaliste aux Lauriers de la Gastronomie Québécoise

Un jeune chef pâtissier de Gatineau est finaliste aux Lauriers de la Gastronomie québécoise.

Benjamin Oddo, copropriétaire de la Maison Oddo, fait partie des 5 finalistes du prestigieux concours à titre de chef pâtissier de l'année. Il se joint aux 4 autres chefs pâtissiers de Montréal et de Québec également en lice.

Selon les responsables du concours, le but est de mettre de l'avant des chefs qui sont une source d'inspiration et qui feront avancer la gastronomie. En plus de la catégorie "chef pâtissier de l'année", il y a le restaurant de l'année, le chef de l'année, le laurier de l'année et la révélation de l'année.



Les professionnels de l'industrie ont jusqu'au 12 avril pour voter. Les lauréats seront dévoilés lors du Gala des Lauriers le 24 mai prochain.

La Maison Oddo, située sur le boulevard St-Raymond à Gatineau a ouvert ses portes seulement 3 mois avant le début de la pandémie.