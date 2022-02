Un chien attaque une fillette de trois ans à Cantley

Une fillette de trois ans a subi de graves blessures après avoir été attaquée par un chien samedi soir à Cantley.

Le chien, un Rottweiller de 13 ans qui se faisait garder sur place, aurait attaqué la petite pendant que ses parents avaient le dos tourné.

« Leur attention est soudainement attirée par un cri strident de (la fillette).​ En se retournant, ils constatent alors que la jeune fille vient d’être mordue au visage par un chien. Un appel 911 est aussitôt logé par le père pour obtenir les services d’une ambulance. Les premiers répondants de Cantley et les policiers sont également dépêchés sur les lieux. »

La fillette a été transportée à l'hôpital pour y soigner de graves lacérations à la tête, mais ne devrait garder aucune séquelle de cet incident.

« Les blessures de l’enfant de trois ans sont superficielles et ne devraient laisser aucune séquelle. Au niveau psychologique, la fillette et ses parents se portent bien et sont soulagés de la finalité de cette mésaventure. »

- Josée Forest, lieutenante, Sécurité publique de la MRC des Collines