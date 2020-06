Un ciné-parc à la place TD à Ottawa

Amateurs de cinéma, vous pourrez regarder un film sur écran géant à la place TD, à Ottawa, dans les prochains jours.

Un ciné-parc temporaire verra le jour pour quatre soirs, soit de jeudi soir à dimanche soir.

« Si vous avez eu la chance de grandir à l'époque du cinéma au volant à Ottawa, vous avez probablement de bons souvenirs d'avoir enfilé votre pyjama, d'avoir sauté dans la voiture avec votre famille et d'être allé au cinéma en auto. Pour ma famille, c'était généralement le ciné-parc de l'aéroport juste à côté d'Uplands, mais nous en avions 5 autres dans la ville - Britannia, AutoSky, Aladdin, StarTop et Queensway - qui étaient tout aussi amusants. Nous tous à la Place TD sommes impatients de créer de nouveaux souvenirs de ciné-parc à partir de ce jeudi à 20h00. » - Mark Goudie, président et directeur général de l'OSEG

Une centaine de véhicules pourront se stationner sur le terrain et regarder le film projeté sur l'écran géant du stade.

Le coût d'entrée est de 30$ par voiture d'un maximum de cinq occupants.

Vous devez apportez vos propres collations ou breuvages non alcoolisés.

Les billets sont disponibles sur le site web TDPlace.ca.

À l'affiche



Jeudi: Remember the Titans

Vendredi: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Samedi: Guardians of the Galaxy

Dimanche: Star Wars The Last Jedi



*Les films commencent à 20 h (ouverture des portes à 19h)