Un cube culturel dans les parcs de Gatineau cet été

Il y aura de l'animation dans les parcs de Gatineau cet été avec l'arrivée dans le paysage du cube culturel.

L'immense conteneur se déplacera de parcs en parcs chaque semaine pour offrir une multitude d'activités artistiques à la population.

Il se trouve présentement au parc des Cèdres dans le secteur Aylmer.

Tout au cours de l'été, les animateurs du cube seront en charge de présenter une programmation diversifiée.

Des ateliers de photographie, de cirque, de yoga, de danse, des jeux géants et des soirées musicales sont notamment au menu.

« Une autre sortie culturelle à mettre à nos calendriers cet été! La Ville continue de soutenir l'animation et le développement des lieux d'ambiance et cette nouvelle activité propose une programmation ludique et diversifiée dans les parcs de proximité pour que les familles et amis en profitent. »

Isabelle N. Miron, conseillère et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau