Un déconfinement par région en Ontario

L'Ontario passe aussi en mode déconfinement.

Le gouvernement Ford a annoncé cet après-midi que ça se fera par région, selon un code de couleur amélioré.

La plupart des commerces non essentiels pourront rouvrir leurs portes dès mercredi dans trois régions de la province où les cas de COVID-19 sont moins nombreux.

Bureau de santé de Hastings et Prince Edward Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington Bureau de santé du comté et du district de Renfrew

Au palier «Gris», les achats en personne seront permis, mais la capacité d'accueil des commerces de détail sera limitée.

L'ordre de rester à la maison restera en vigueur au moins jusqu'au 16 février pour la grande région de la capitale fédérale.

Pour les régions chaudes de Peel, York et Toronto, il faudra attendre au 22 février pour la réouverture partielle des commerces.

« Notre priorité absolue sera toujours de protéger la santé et la sécurité de tous les particuliers, familles et travailleurs de la province. Cependant, nous devons également tenir compte des graves conséquences de la COVID-19 sur nos entreprises. C'est pourquoi nous avons écouté les propriétaires d'entreprises, et nous renforçons et modifions le Cadre pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises de rouvrir en toute sécurité et de remettre les gens au travail. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario