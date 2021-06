Un «Défi Selfies» pour faire bouger l'Outaouais

La population de l'Outaouais est invitée à bouger dans les prochaines semaines en relevant le « Défi Selfies - On BougeBouge ».

Dès demain, et pendant 15 jours, le défi consiste à relever une épreuve physique par jour et à se prendre en photo afin de partager sa progression sur les réseaux sociaux.

L'objectif est de contrer le décrochage physique chez les jeunes et les moins jeunes.

Le ministre régional, Mathieu Lacombe, est le nouvel ambassadeur de BougeBouge en Outaouais.

« Nos vies se remplissent et on commence à travailler. On a des enfants parfois et, à un moment donné, on prend moins de temps pour soi, on prend moins le temps de bouger. C'est normal, mais en même temps, ce n'est pas tellement difficile de reprendre des bonnes habitudes. »

- Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais