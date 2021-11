Un déficit anticipé moins élevé que prévu en Ontario

En Ontario, le gouvernement Ford a présenté aujourd'hui une mise à jour économique à saveur préélectorale.

Des investissements majeurs seront notamment faits dans le domaine de la santé et la Loi sur les services en français sera modernisée.

Le déficit anticipé sera finalement moins élevé que prévu pour l'année 2021-2022. Il devrait passer de 33,1 à 21,5 milliards de dollars.

Par ailleurs, le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour assurer la relance économique de la province, mais pas question de baisser les impôts des Ontariens.

« Les qualités qui ont permis à notre province de traverser les jours les plus sombres de la pandémie nous laissent entrevoir un avenir plus brillant et plus prospère. Notre gouvernement a un plan responsable et prudent qui crée les conditions d’une relance économique et financière soutenue par la croissance. C’est un plan qui permet à la province de protéger les progrès réalisés, de bâtir l’avenir et de soutenir les travailleurs par qui tout arrive. »

Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario