Un élève exposé à la COVID-19 retourne à l'école en Outaouais

Situation inquiétante en Outaouais, où un proche d'un élève qui est retourné en classe hier matin à l'école de l'Orée-des-Bois, à Cantley, aurait été déclaré positif à la COVID-19.

Les résultats du test de dépistage auraient été connus hier matin.

La direction affirme être intervenue immédiatement et avoir appliqué le protocole prescrit par la santé publique.

Un courriel a été envoyé hier soir à tous les parents, mais aucune information supplémentaire n'a été donnée, notamment quant aux mesures prises pour protéger les autres élèves et le personnel.

« Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que toutes les mesures préventives recommandées par la Santé publique sont appliquées rigoureusement dans chacun de nos établissements. Notamment, le respect du 2 mètres de distanciation sociale, le lavage fréquent des mains, le suivi rigoureux des recommandations de la Santé publique. À titre d’exemple; si nécessaire, l’isolement d’un enfant en présence d’un intervenant vêtu de l’équipement de protection nécessaire, le retour à la maison d’un enfant, communication avec la Santé publique, etc. Nous réitérons que la santé et la sécurité des élèves et du personnel sont la priorité de la commission scolaire. »

- Manon Dufour, directrice générale de la Commission scolaire des Draveurs