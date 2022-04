Un Gatinois de 64 ans courra 24 marathons en 8 semaines

Un Gatinois de 64 ans en rémission du cancer va courir l'équivalent de 24 marathons en huit semaines pour amasser des fonds afin de venir en aide aux gens atteints de cette maladie.

Michel Tarte, un habitué des courses sur longues distances, entamera le premier tronçon de son parcours de 1 000 km à compter de demain, 9h.

Ce nouveau défi a pour but d’amasser 10 000 $ au profit du Centre régional et Hôtellerie de l'Outaouais de la Fondation québécoise du cancer.

«Pour moi, c'est un établissement qui offre de très bons services et on sent toute l'humanité lorsqu'on est à l'intérieur des murs de la fondation.»

- Michel Tarte