Un groupe anti-francophone s'invite au déjeuner du maire Watson

Coup d'éclat aujourd'hui d'un groupe anti-francophone lors du déjeuner du maire à l'hôtel de ville d'Ottawa.

Les invités, qui assistaient à l'événement, ont eu la surprise de retrouver sur leur siège un pamphlet affirmant que le Canada n'était pas un pays bilingue.

Le maire d'Ottawa a rapidement été interpellé sur l'action du groupe Canadians for Language Fairness.

Jim Watson a tenu à dénoncer haut et fort le geste de propagande du groupe ajoutant que les francophones de la ville rendaient la communauté encore plus forte grâce à leur langue et leur culture.