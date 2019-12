L'hiver s'annonce plus chaud qu'à l'habitude à Gatineau-Ottawa.

Selon les prévisions à long terme d'Environnement Canada, les températures se maintiendront au-dessus des normales d'ici février au Québec et en Ontario.

Les précipitations devraient toutefois se situer dans les normales en région.

Rappelons que, de son côté, Météomédia avait prédit le mois dernier un hiver 2019-2020 plus enneigé et plus froid que la normale.