Un homme braque une arme sur des étudiants

Un homme de 18 ans a été arrêté après qu'il aurait braqué une arme à feu sur des étudiants de l'Université Carleton.

Selon le Service de police d'Ottawa, l'incident est survenu sur le campus dans la nuit de samedi à dimanche.

Après enquête, il s'avère que le suspect de 18 ans, originaire de Durham, était en possession d'une arme à plombs.

Il fait maintenant face à des accusations d’avoir braqué une arme à feu, de port d’arme dans un dessein dangereux et de possession illicite d’un document contrefait puisqu'il était en possession d'un faux permis de conduire ontarien.

« Le Service de police d’Ottawa continue de rencontrer de nombreuses fausses armes à feu (notamment des pistolets à air comprimé, armes à balles BB et répliques) montrées en public ou employées lors d’actes criminels. L’exhibition, le maniement et le port d’une fausse arme à feu sont dangereux, et ont provoqué plusieurs interventions prioritaires de la police cette année. »

- Service de police d'Ottawa