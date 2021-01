Un homme recherché dans un affaire de fraude à Ottawa

Les policiers d'Ottawa demandent votre aide afin de localiser un homme de 25 ans recherché dans une affaire de fraude.

Marc-André Lévesque, sans domicile fixe, aurait volé et fraudé pour plus de 5000$ un commerce du secteur Est de la capitale pour lequel il a travaillé à titre de gérant entre août 2018 et juillet 2019.

Il aurait aussi falsifié un document dans l'intention de frauder.

Selon les policiers, le suspect se trouverait présentement dans les environs de Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Lévesque est décrit comme étant un homme de race blanche de forte carrure, les yeux bruns, portant des lunettes, la barbe taillée.