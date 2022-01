Un laboratoire clandestin démantelé à Ottawa

À Ottawa, les policiers ont démantelé hier un laboratoire clandestin dans un appartement de la rue Cartier.

Selon les autorités, l'endroit était utilisé pour fabriquer des amphétamines et de la méthamphétamine.

« Des agents de première ligne avaient repéré la présence d'un possible laboratoire de drogue clandestin et improvisé dans un appartement, ayant donné suite à un appel de service à cet endroit plus tôt cette année. Le renseignement fut étudié par des enquêteurs en matière de drogue et des experts des laboratoires clandestins, notamment à Santé Canada. »

Service de police d'Ottawa