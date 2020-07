Un millionnaire recherché à Ottawa

Si vous avez récemment acheté un billet de loterie, vérifiez bien dans vos poches et portefeuilles. Quelqu'un à Ottawa est présentement millionnaire sans le savoir.

La Société des loteries et des jeux de l'Ontario confirme qu'il y a eu deux billets gagnants au tirage du 6/49 de mercredi.

Un des billets d'une valeur de 8,5 millions de dollars a été vendu à Ottawa et l'autre au Québec.

Les numéros gagnants sont : 5-14-19-42-46- 47 et le complémentaire 8.

Un peu plus tôt cette semaine, la Société des loteries et des jeux a annoncé que deux hommes de Nepean avaient remporté des gros lots de 15 et 25 millions de dollars en mai et en juin au Lotto Max.