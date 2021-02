Un mort et un blessé grave dans un accident à Ottawa

Un homme de 35 ans a succombé à ses blessures après avoir été impliqué dans un grave accident ce matin à Ottawa.

La collision entre un camion à benne et une minifourgonnette est survenue vers 8h45 à l'angle des chemins Mitch Owens et Ramsayville, dans le sud de la capitale.

Le passager de la voiture a subi de graves blessures, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

On ne connait pas encore la cause exacte de l'accident.

Les autorités sont à la recherche de possibles témoins qui pourraient faire avancer leur enquête.

« Les pompiers sont arrivés sur place à 8h46 et ont confirmé une collision entre un camion et un fourgon, les occupants du fourgon étant coincés. Les pompiers ont libéré une personne du véhicule à 8h51 et ont commencé à soigner les blessures de l'autre occupant qui restait coincé dans le fourgon. Les pompiers ont utilisé des outils spécialisés pour sortir l'occupant du fourgon fortement endommagé. L'occupant a été libéré à 9h01 et transféré aux soins du Service Paramédic d'Ottawa. Les pompiers ont travaillé avec les paramédics pour préparer un site d'atterrissage pour une ambulance aérienne ORNGE. »

- Service des incendies d'Ottawa