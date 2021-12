Un motoneigiste de 19 ans a subi de graves blessures dans un accident survenu hier après-midi dans l'ouest d'Ottawa.

Le jeune homme aurait été éjecté de son engin après en avoir perdu la maîtrise vers 13h à l'angle des chemins March Valley et Harvey.

Selon les ambulanciers, il aurait subi des blessures au bas du corps.

Il a été héliporté vers l'Hôpital d'Ottawa dans un état grave.

On ne connait pas encore les causes et circonstances de l'accident.