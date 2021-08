Un Mr. Puffs bientôt à Rockland dans l'Est ontarien

Dans l'Est ontarien, les gens auront bientôt plusieurs bonnes raisons pour se sucrer le bec.

L'entreprise de pâtisserie Mr. Puffs élargit son offre et s'installera à Rockland en décembre prochain.

Plusieurs emplois seront ainsi créés.

L'ouverture de la succursale de Cornwall devrait quant à elle avoir lieu dans les prochaines semaines.

Il faut dire que Mr. Puffs est une entreprise montréalaise en pleine ébullition.

On compte maintenant plus d'une vingtaine de succursales au Québec, en Ontario et aux États-Unis.