Un nouveau bassin aquatique multifonctionnel au parc Jack-Eyamie

Sept projets récréatifs et sportifs pourront aller de l'avant en Outaouais grâce à des investissements de 3,5 millions de dollars des gouvernements provincial et fédéral.

La plus grosse part du gâteau ira à la construction d'un nouveau bassin aquatique multifonctionnel extérieur au parc Jack-Eyamie à Gatineau.

Le projet prévoit notamment :

Il faut dire que la piscine du secteur Masson-Angers est fermée depuis 2018.

L'ouverture du nouveau bassin aquatique est prévue pour 2022. Le coût total du projet est évalué à 2,6 millions de dollars.

« Un pas important est franchi dans la concrétisation du bassin aquatique extérieur au parc Jack-Eyamie. En plus d'être multifonctionnelle, cette infrastructure phare pour l'est de la ville sera multigénérationnelle et s'intégrera au concept actuel et futur du parc et du voisinage. »

Martin Lajeunesse, conseiller municipal et président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la Ville de Gatineau