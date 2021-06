Un nouveau look pour le Service de police de la MRC des Collines

Le Service de police de la MRC des Collines a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle identité visuelle pour ses services de police, de prévention des incendies et du centre d'appel 9-1-1.

La nouvelle image de la Sécurité publique est le résultat d'un processus de consultations internes lancé en 2019.

« Les logos des services de la Sécurité publique se veulent sobres tout en identifiant clairement chacun des services offerts (police, 9-1-1, prévention incendie) de la MRC. L'image qui occupe la surface de fond centrale évoque les joyaux naturels qui font l'unicité des sept municipalités desservies, soit les rivières, lacs, collines et vallées. Cette identité est plus actuelle et s'apparente aux particularités de notre grand territoire tout en arborant la fleur de lys, élément central de l'emblème du citoyen québécois. »

Extrait du communiqué de presse de la Sécurité publique MRC des Collines-de-l'Outaouais