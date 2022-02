Un nouveau parcours de sculpture de neige à Gatineau

Faute d'avoir un Domaine des flocons cet hiver au parc Jacques-Cartier, Gatineau a décidé de faire autrement pour inciter les familles à jouer dehors.

Elle lance un nouveau parcours de sculptures de neige dans chaque secteur de la ville.

Les endroits ont été choisis pour permettre aux familles de jumeler différentes activités d'hiver comme le patinage et la glissade.

Les six sculptures symbolisent un souvenir d'hiver :

Des panneaux accompagneront les sculptures afin d'interpréter les souvenirs d'hiver évoqués.

Il sera aussi possible d'écouter des capsules audio en baladodiffusion au sujet de chaque thème représenté et de participer à un concours où il faut trouver les mots mystères.

« Malgré l'annulation du Domaine des flocons cette année, il est important pour la Ville d'amener ce bonheur hivernal aux citoyennes et citoyens et nous en profitons pour leur raconter des histoires locales à l'occasion du 20e anniversaire de la Ville. En proposant cette nouvelle activité, la Ville maintient une offre de divertissement pendant la saison froide et continue d'assurer le rayonnement de Gatineau. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau