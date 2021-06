Un nouveau pont Alexandra d'ici 2032

La Commission de la capitale nationale a franchi une nouvelle étape aujourd'hui en vue du remplacement du pont Alexandra, qui relie Gatineau et Ottawa.

Elle a approuvé les principes directeurs qui orienteront les choix en matière de design.

Dans les années à venir, il y aura plusieurs consultations publiques afin d'élaborer les options de conception.

Les travaux de construction du nouveau pont devraient commencer en 2028 et se terminer d'ici 2032.

« Le projet offre une occasion unique de repenser ce lien essentiel entre Ottawa et Gatineau, qui offre l'une des vues les plus époustouflantes de la colline du Parlement et de nos symboles nationaux. Situé au coeur de la région de la capitale, sur le territoire traditionnel de la Nation algonquine anishinabée, le pont Alexandra occupe un espace riche en symbolisme et en histoire. »

Extrait du communiqué de presse de la Commission de la capitale nationale