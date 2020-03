Un Ottavien crache sur des policiers et affirme avoir le coronavirus

Un homme d'Ottawa devra faire face à la justice après avoir craché sur des policiers et avoir affirmé à plusieurs reprises qu'il avait été testé positif à la COVID-19.

Les policiers ont d'abord été appelés à intervenir jeudi dernier sur la rue Lagan pour une histoire d'introduction par effraction et de vol d'un vélo.

Le suspect de 33 ans a toutefois résisté à son arrestation.

Des accusations d'introduction par effraction, de voies de fait sur la police et d'entrave au travail des policiers ont entre autres été déposées contre lui.

Le Service de Police d'Ottawa traitera toutes menaces en lien au bien-être et la santé du public et de nos agents sérieusement. Cracher sur une personne est considéré comme une voie de fait au sens de la loi et des accusations seront portées en conséquence.

Extrait du communiqué de presse du Service de police d'Ottawa