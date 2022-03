Un pirate informatique de Gatineau extradé aux États-Unis

Un présumé pirate informatique gatinois a été extradé hier aux États-Unis pour faire face à la justice

Sébastien Vachon-Desjardins, 34 ans, est accusé d'avoir utilisé un rançongiciel pour soutirer de l'argent à des organisations publiques et privées en plein coeur de la pandémie de COVID-19.

Les gestes qui lui sont reprochés auraient été commis à une centaine de reprises entre les mois d'avril et de décembre 2020 et visaient entre autres des compagnies, des municipalités et des hôpitaux

Lors d'une perquisition à sa résidence en janvier 2021, les policiers avaient trouvé 719 bitcoins d'une valeur estimée à 35 millions $.

Crédit photo : GRC

