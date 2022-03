Un projet de loi pour éviter le blocage des frontières en Ontario

L'Ontario veut se donner les pouvoirs nécessaires pour empêcher de nouveaux blocages aux frontières, comme ce qu'on a connu au pont Ambassador, entre Windsor et Detroit, en février.

Le gouvernement Ford adoptera une série de nouvelles mesures pour éviter que des manifestations illégales viennent à nouveau affecter le commerce international.

« L’Ontario est un partenaire commercial solide et fiable, et nous montrons au monde entier que nous resterons ouverts aux affaires. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos travailleurs, nos entreprises qui créent de l’emploi et nos relations commerciales internationales contre toute tentative future de bloquer nos frontières. La communauté internationale peut être assurée que l’Ontario est ouvert aux affaires. »

La Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires interdira notamment l’obstruction de certaines infrastructures et donnera aux policiers le pouvoir de retirer et de maintenir en leur possession des objets, y compris des véhicules.

96 millions de dollars seront aussi investis pour une formation améliorée des policiers et l’achat de dépanneuses lourdes.

« Notre gouvernement se concentre sur la sécurité publique et souhaite garantir que les personnes et les marchandises peuvent traverser nos frontières internationales sans entrave. C’est pourquoi nous prenons les mesures nécessaires pour protéger les postes frontaliers qui sont essentiels pour le public. Ces mesures ont une portée limitée et n’affecteront pas le droit à des manifestations pacifiques, légales et temporaires. »

- Sylvia Jones, solliciteure générale de l'Ontario