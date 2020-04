Un propriétaire de résidence pour aînés dans l'eau chaude à Gatineau

Le propriétaire de la résidence pour ainés Manoir Sainte-Marie à Gatineau devra faire face à la justice en lien avec un dossier d'agression sexuelle.

La victime dans cette affaire est un homme de 88 ans.

La plainte concernait des attouchements sexuels faits sur le bénéficiaire par l'accusé, Naji Kamar.

L'homme de 62 ans, qui aurait sévi entre mars 2019 et janvier dernier, fait maintenant face à des accusations d'agressions sexuelles, de voies de fait et de harcèlement.

Il a été libéré sous conditions, dont celle de ne pas entrer en contact avec sa victime.

Le SPVG a des raisons de craindre qu'il y ait d'autres victimes et leur demande de se manifester.

« Nous invitons les personnes qui auraient pu être victimes de M. Kamar, ou de toute autre personne, à porter plainte ou à demander de l'aide à des organismes spécialisés. En matière d'agression sexuelle, de maltraitance ou d'abus, la dénonciation est souvent difficile pour les victimes qui se sentent coupables et honteuses. Cela est d'autant plus vrai chez les personnes aînées pour diverses raisons. Certaines pourraient craindre de causer des problèmes à leurs enfants alors que d'autres pourraient avoir peur de perdre leur place au sein du centre qui les accueille ou encore de subir des représailles. Personne ne mérite de subir de l'abus et sachez que notre porte sera toujours ouverte. »

Andrée East, porte-parole du Service de police de Gatineau