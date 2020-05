Un rapport accablant en Ontario sur les centres de soins de longue durée

L'Ontario a dévoilé aujourd'hui un rapport accablant sur la situation vécue dans les dernières semaines par les militaires déployés dans cinq centres de soins de longue durée de la province.

Outre la pénurie de personnel et le manque d'équipement, ils ont également observé d'autres problèmes comme la présence de coquerelles, des erreurs dans l'administration des médicaments et des résidents laissés dans leurs excréments.

On rapporte également des situations où des résidents atteints de la COVID-19 n'auraient pas été isolés.

« La santé et la sécurité des résidents et du personnel de nos foyers de soins de longue durée sont notre priorité absolue. Il est clair que notre système de soins de longue durée est en mauvais état et que nous devons le réparer. Les conclusions du rapport des Forces armées canadiennes sur ces cinq foyers m'inquiètent beaucoup. Notre gouvernement va prendre des mesures immédiates pour enquêter sur les problèmes qui ont été soulevés et renforcer la sécurité des résidents de ces cinq établissements et des autres foyers de soins de longue durée de la province. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario