Un récidiviste de l'alcool au volant de Chelsea à nouveau arrêté

Un homme de 66 ans de Chelsea devra faire face à la justice après avoir pris le volant alors qu'il était en état d'ébriété avancé hier soir.

C'est une autre conductrice qui a contacté les policiers après avoir constaté sa conduite erratique sur la rue Saint-Louis, à Gatineau.

« Le véhicule qui les précède en direction nord sur St-Louis à Gatineau, circule dans une voie en sens inverse. Par la suite, en regagnant les bonnes voies de circulation, il frappe la bordure de neige à droite. Il emprunte ensuite la voie de gauche pour s’y engager et brûle le feu rouge menant à l’entrée du pont Alonzo Wright. Sur le pont, il circule de nouveau en sens inverse et évite un face-à face de justesse pour brûler une fois de plus le feu rouge à l’intersection de la 105. Peu de temps après, il s’immobilise et intègre une résidence. Les témoins patientent à proximité, attendant l’arrivée des policiers. »

- Josée Forest, lieutenante, Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais