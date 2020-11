Le septuagénaire qui manquait à l'appel depuis plus d'une semaine à Maniwaki a été retrouvé sans vie hier après-midi.

Des plongeurs ont repêché le corps de Hugues Galipeau dans la rivière de l'Aigle, à quelques kilomètres de l'endroit où son véhicule avait été retrouvé.

L'homme avait été vu pour la dernière fois le 28 octobre à Messines, en Haute-Gatineau.

On ne connait pas encore les causes et circonstances exactes entourant son décès.