Un service de navette gratuite tout l'été dans le Parc de la Gatineau

Il y aura du nouveau cet été dans le Parc de la Gatineau pour les amateurs de plein air.

Un service de navette gratuite sera notamment offert tous les week-ends.

Elle partira du centre-ville d’Ottawa-Gatineau et du Centre des visiteurs et mènera les visiteurs aux destinations vedettes situées le long des promenades.

De plus, la CCN offrira la location de quadriporteurs pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter du parc.

L'horaire d'été entrera en vigueur dès le 7 mai sur les promenades du Parc de la Gatineau.

« (L'horaire d'été) permettra aux adeptes de la mobilité active (vélo, marche, ski à roulettes, personnes utilisant des dispositifs d’aide à la mobilité, etc.) d’avoir un accès réservé aux promenades toute la journée, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les promenades seront accessibles aux véhicules privés l’après-midi et le soir, les mercredis, samedis et dimanches (de 13 h jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil), tandis que le programme de navette fonctionnera toute la journée, les samedis et dimanches, une fois en service. »

- Commission de la capitale nationale