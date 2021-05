Un tracé plus défini pour le tramway qui reliera Gatineau et Ottawa

On a maintenant une idée un peu plus précise du trajet qu'empruntera le tramway qui reliera l'ouest de Gatineau et le centre-ville d'Ottawa.

Sur la rive québécoise, le tramway devrait passer par le chemin d'Aylmer et les boulevards des Allumettières, Wilfrid-Lavigne, du Plateau et St-Raymond.

Dans le centre-ville de Hull, des rues pourraient être réaménagées ou complètement fermées.

Société de transport de l'Outaouais

À Ottawa, selon les plus récentes études comparatives menées sur le sujet, la solution la plus optimale demeure celle de faire passer le tramway par un tunnel sous la rue Sparks.

L'option en surface sur la rue Wellington n'est pas écartée pour autant et pourrait être envisagée si l'option en tunnel n'est pas réalisable pour des raisons de coûts ou d'enjeux techniques.

Selon les dernières estimations, le coût total du projet de tramway pourrait atteindre entre 3 et 4 milliards de dollars.