Un tramway patrimonial entre Gatineau et Ottawa?

Un groupe de personnalités de la région propose la construction d'un tramway interprovincial entre Gatineau et Ottawa.

Les Amis de la Boucle aimeraient que le tracé fasse une boucle passant par les ponts Alexandra et du Portage, reliant plusieurs attraits, dont le marché By, le Parlement et les musées de l'Histoire et des Beaux-Arts.

Selon eux, le projet de tramway pour l'ouest de Gatineau et la réfection du pont Alexandra d'ici 2030 sont une occasion unique pour vraiment considérer le projet.

« Les Amis de la Boucle demandent au gouvernement fédéral, à la Ville de Gatineau, à la Ville d'Ottawa, aux gouvernements du Québec et de l'Ontario, à la communauté algonquine anishinaabée et à la Commission de la capitale nationale de collaborer afin d'évaluer les avantages d'une boucle ferroviaire qui relie les systèmes de transport en commun d'Ottawa et de Gatineau. Nous avons une occasion unique de développer une solution durable pour les habitants de la région de la capitale nationale et pour tous les Canadiens.​ » - Les Amis de la Boucle

Parmi les personnalités qui l'appuient, on retrouve notamment les anciens maires d'Ottawa Jim Durrell et Larry O’Brien.