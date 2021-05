Un voleur de véhicule hors route recherché en Outaouais

La Sûreté du Québec demande votre aide afin d'identifier l'auteur d'un vol de véhicule hors route survenu à la fin avril à Notre-Dame-du-Laus.

Ils ont partagé une photo du suspect qui s'est introduit entre le 28 et le 30 avril dans une résidence du chemin Philippe en fracassant une fenêtre.

Il aurait alors localisé la clé du véhicule de type côte à côte et aurait pris la fuite avec.

Le véhicule est un Yamaha Wolverine 2016 vert avec une plaque d’immatriculation de l’Ontario 62RY5.

Description physique du suspect :

Âge : dans la quarantaine

Taille : entre 1,75 m et 1, 83 m (5 pi 9 po et 6 pi)

Poids : entre 82 kg et 91 kg (180 lb et 200 lb)

Cheveux : foncés avec une barbe



Au moment des faits, le suspect portait un manteau noir, des gants avec le dessus rouge et des pantalons gris avec l’inscription Ecko.

Source: Sûreté du Québec