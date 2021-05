Une 3e clinique de vaccination sans rendez-vous en Outaouais

Le CISSS de l'Outaouais élargit son offre de vaccination sans rendez-vous contre la COVID-19.

Une troisième clinique verra le jour dès vendredi, et ce pour le week-end, au Centre communautaire de Wakefield.

« L'engouement pour le sans rendez-vous est là. On va continuer à l'offrir. On va évaluer la réponse des citoyens et on va s'ajuster au fur et à mesure. »

Nency Héroux, directrice de la vaccination Covid-19