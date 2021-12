Une 3e dose de vaccin pour les Ontariens de 18 ans et plus dès lundi

Avec la recrudescence du variant Omicron, l'Ontario accélère sa campagne de vaccination pour les doses de rappel.

Les 18 ans et plus y auront accès dès lundi, soit environ deux semaines plus tôt que prévu.

L'intervalle entre la 2e et la 3e dose est réduit à 3 mois.

Les experts avancent que le nombre de cas quotidien pourrait dépasser les 10 000 d'ici le Nouvel An en Ontario.

D'autres mesures sont également prises par le gouvernement Ford pour freiner la propagation de la COVID-19.

Les lieux intérieurs, qui peuvent recevoir plus de 1 000 personnes, devront se limiter à 50% de leur capacité. Ça inclut les matchs sportifs comme ceux des Sénateurs d'Ottawa.

Des tests rapides de dépistage seront aussi distribués gratuitement dans certaines succursales de la LCBO.