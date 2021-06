Une ado de 14 ans portée disparue en Outaouais

Description de Madison Durant :

Taille : 1, 60 m (5 pi 4 po)

Poids : 56kg (123 lb)

Cheveux : bruns et rouge avec le sourcil droit teint en rouge également.

Yeux : vert.

Langue parlée : Français et anglais

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait une camisole noire, des culottes de jogging grises foncées et aurait avec elle un coton ouaté. Elle porterait des espadrilles blanches et aurait un sac à dos bleu de marque Champion. Elle serait partie avec du linge de rechange et quelques objets personnels.

Source: Sûreté du Québec